Francia: sondaggio, solo 40 per cento dei francesi disposti a vaccinarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solamente quattro francesi su dieci vogliono farsi vaccinare contro il coronavirus. È quanto emerge da uno studio condotto da Ipsos Global Advisor, che pone la Francia al primo posto tra i paesi refrattari alla vaccinazione, davanti a Russia (43 per cento) e Africa del Sud (53 per cento). Il dato è in calo rispetto allo studio pubblicato ad ottobre, quando il 54 per cento dei francesi era disposto a farsi vaccinare, mentre ad agosto si arrivava al 59 per cento.(Frp)