Montenegro-Croazia: sisma, presidente Djukanovic esprime solidarietà a omologo croato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Montenegro Milo Djukanovic ha inviato un telegramma all'omologo croato Zoran Milanovic per esprimere solidarietà in occasione del sisma che ha colpito la Croazia. "In questi momenti estremamente difficili, il Montenegro è saldamente con i nostri amici e alleati croati, con tutti i cittadini della Croazia", ha dichiarato il presidente montenegrino. "Siamo pronti a fornire aiuto e supporto", ha ancora detto Djukanovic. Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito oggi alle 12.19 la Croazia centrale. L'epicentro si trovava 5 chilometri a sud-ovest di Petrinja, cittadina semidistrutta dalla potente scossa. Sono state accertate finora due vittime, mentre sono decine i feriti di cui almeno due gravi. (Mop)