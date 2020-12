Usa: Fauci, picco dei contagi da Covid fuori controllo sotto molti aspetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il picco dei contagi da Covid-19 negli Stati Uniti è ormai "fuori controllo sotto molti aspetti". E' quanto ha evidenziato il virologo Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale per le malattie infettive e le allergie (Niaid). "Siamo di fronte a un picco dei casi fuori controllo sotto diversi aspetti", ha affermato Fauci intervistato dalla "Cnn", sottolineando che gli Stati Uniti sono in netto ritardo nella distribuzione dei vaccini. Il professore, esperto di riferimento della task force anti-coronavirus della Casa Bianca, ha inoltre spiegato che i dati epidemiologici nel mese di gennaio potrebbero essere di gran lunga peggiori rispetto a quelli di dicembre, complici le festività natalizie. "Il pericolo - ha spiegato Fauci - è che all'attuale aumento dei contagi si sovrappongano gli effetti legati alle feste di fine anno. Quando si permette a un gran numero di persone di viaggiare, cenare al chiuso e all'interno di locali poco areati, allora ci si ritrova nei guai. Spero che questo non avvenga - ha aggiunto il virologo - ma è molto probabile". (Nys)