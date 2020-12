Turchia: primo congresso partito Deva, Babacan rieletto presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ali Babacan, ex ministro dell’Economia della Turchia, è stato rieletto presidente del partito Democrazia e progresso (Deva), da lui stesso fondato lo scorso 11 marzo dopo essere fuoriuscito dal partito Giustizia e sviluppo (Akp) del presidente Recep Tayyip Erdogan, durante il primo congresso della nuova formazione politica ad Ankara. “Sappiamo molto bene che questo Paese merita un governo migliore, democrazia, giustizia e benessere. Siamo qui perché crediamo che nessuna persona in questo Paese meriti ingiustizia, povertà o privazione”, ha detto Babacan. “Non solo per la Turchia, ma anche per il mondo, ha cominciato a crescere un nuovo movimento politico”, ha aggiunto. Durante il congresso, riferisce l’agenzia turca “Anadolu”, sono stati selezionati i segretari provinciali del partito per tutte le 81 province del Paese. (Tua)