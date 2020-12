© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insieme al ministro Enzo Amendola, in collegamento con la delegazione del Movimento cinque stelle per il primo degli incontri di questi giorni con le forze politiche di maggioranza sul Recovery plan. Facciamo in fretta, facciamo bene". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri. (Rin)