Cina: Formentini (Lega), audire Di Maio in commissione Esteri, riferisca su Comitato governativo

- La Lega ribadisce "per l'ennesima volta" la necessità di una convocazione del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in commissione Affari esteri per riferire della natura dei rapporti politici e diplomatici che il nostro Paese ha con la Cina, alla luce della recente decima sessione del Comitato governativo tra Roma e Pechino co-presieduta dal ministro stesso. Lo dichiara in una nota Paolo Formentini, deputato della Lega e vice presidente della commissione Esteri. "Sono oltre sette mesi che sottoponiamo questa richiesta in Ufficio di presidenza della commissione Esteri e che attendiamo l'audizione di Di Maio, cosa si vuole tenere nascosto?", aggiunge il parlamentare.(Res)