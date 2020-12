Hong Kong: Pucciarelli (Lega), processo ai 12 attivisti, diplomazia italiana si faccia sentire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grave "mancanza" della nostra diplomazia che ieri, fuori dalle aule della Corte del Popolo di Yantian in Cina, "non ha unito la sua presenza e la sua protesta a quella delle maggiori rappresentanze diplomatiche internazionali, che reclamavano un processo equo e regolare ma soprattutto la libertà per i 12 attivisti pro-democrazia di Hong Kong, arrestati e tradotti in carcere ad agosto dopo aver tentato la fuga da Taiwan con un motoscafo". Così Stefania Pucciarelli, senatrice della Lega e presidente della commissione straordinaria per la promozione e la tutela dei diritti umani. "Ai diplomatici di Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, Francia, Germania, Olanda, Portogallo e Canada presenti è stato impedito l'accesso in aula, così come alle famiglie dei detenuti è stata fornita una parziale e lacunosa informazione circa i lavori del processo. L'Italia non può mancare nella difesa dei diritti umani e delle libertà civili; ce lo impedisce la nostra grande cultura giuridica, la nostra tradizione illuminata e rispettosa dei diritti dei detenuti: auspichiamo che il ministro Di Maio non dimentichi tutto ciò e faccia sentire la sua voce".(Com)