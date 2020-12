Bosnia-Croazia: esponente bosniaco Covic, solidarietà a comuni croati colpiti dal sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assemblea nazionale croata della Bosnia-Erzegovina, Dragan Covic, ha espresso solidarietà per le persone colpite in Croazia dal sisma. "Dopo la notizia del nuovo devastante terremoto di Petrinja, che si è fatto sentire in tutta la Croazia e nei Paesi vicini, stiamo pensando e pregando con il nostro popolo croato in questi tempi estremamente difficili", ha scritto su Twitter Covic. Il direttore del Centro sanitario di Mostar, Mario Kordic, ha offerto aiuto alle zone colpite dal terremoto. " Le squadre, così come le ambulanze del Centro sanitario di Mostar sono state messe a disposizione dei colleghi in Croazia e sono pronte ad aiutare Petrinja", ha scritto il dottor Kordic sul suo profilo Facebook. Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito oggi alle 12.19 la Croazia centrale. L'epicentro si trovava 5 chilometri a sud-ovest di Petrinja, cittadina semidistrutta dalla potente scossa. Sono state accertate finora due vittime, mentre sono decine i feriti di cui almeno due gravi. (Seb)