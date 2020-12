Legge Bilancio: Garavini (Iv), abbiamo proposto provvedimenti coraggiosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Italia viva, siamo orgogliosi di avere spinto per far approvare delle misure che sono, prima di tutto, provvedimenti di equità sociale, al tempo stesso capaci di favorire la ripresa". Lo ha affermato la senatrice Laura Garavini, vicepresidente della commissione Esteri e vice capogruppo vicaria Italia viva-Psi, intervenendo in aula inel corso della discussione generale sulla legge di Bilancio. “La ripartenza - ha chiarito - passa anche dalle misure per i connazionali all’estero, che hanno ricadute positive per la promozione del Sistema paese nel mondo. Ci siamo impegnati per misure coraggiose. Perché é un momento epocale. Sta a noi la scelta – ha concluso la senatrice - se entrare nei libri di storia come il Parlamento che è riuscito a costruire un paese degno di essere una delle maggiori potenze mondiali, oppure se vogliamo essere ricordati come coloro che hanno buttato alle ortiche l'occasione storica di rigenerare il paese. Noi di Italia viva scegliamo di far parte della prima categoria”.(Com)