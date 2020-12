Russia: Cremlino, dichiarazioni su successori di Putin sono solo speculazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riflessioni dei politici sul successore del presidente russo, Vladimir Putin, il più delle volte sono solo speculazioni. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Il tema dei successori suscita tradizionalmente un interesse molto vivo nell'orizzonte politico della Federazione Russa. Pertanto, è sempre stato e, probabilmente, sarà sempre così. Molto spesso, questi argomenti, ovviamente, non sono supportati da nulla e non sono nient'altro che speculazioni su cui non posso esprimere alcun commento", ha detto Peskov. In precedenza, il leader del Partito liberaldemocratico russo (Ldpr), Vladimir Zhirinovskij, ha elencato in onda sul canale televisivo “Rossija 1” i nomi dei possibili successori di Putin alla guida del Paese: il primo ministro Mikhail Mishustin; il ministro della Difesa Sergej Shoigu; il direttore del Servizio di intelligence interna (Svr) Sergej Narjshkin; il presidente della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) Vijacheslav Volodin; il presidente del Consiglio della Federazione (camera alta del Parlamento) Valentina Matvienko; il presidente della Corte dei conti Alekseij Kudrin; il sindaco di Mosca Sergej Sobjanin; e il governatore della regione di Tula Alekseij Djumin. Secondo Peskov, Zhirinovskij ha una vasta esperienza politica, quindi, probabilmente, le sue ipotesi si basano su questa esperienza. Alla domanda se Putin stesse pensando a un suo potenziale successore, Peskov ha aggiunto che il presidente ha già risposto molte volte in diverse conferenze stampa a questa domanda. (Rum)