Repubblica Centrafricana: Croce Rossa sospende attività a Bouar dopo attacco dell'ufficio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo delegazione della Croce Rossa in Repubblica Centrafricana, Bruce Biber, ha denunciato il saccheggio del loro ufficio a Bouar, nell'ovest del Paese, e annunciato l'interruzione delle attività umanitarie in città. "Ogni volta che siamo attaccati, è la nostra capacità di fornire aiuto che viene compromessa", ha scritto su Twitter Biber, che chiede "rispetto per gli operatori umanitari e la gente della Repubblica Centrafricana". In un comunicato, il Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) si è detto "costretto a ridurre drasticamente le sue attività umanitarie a Bouar", nel dipartimento centrale di Nana-Mamberé, a seguito dell'accaduto. Parte del personale verrà ridistribuito in altre aree del paese in attesa che venga ripristinato "un minimo di sicurezza" in città. La notte del 27 dicembre, uomini armati hanno fatto irruzione nei locali del Cicr a Bouar dove hanno ferito tre guardie prima di saccheggiare gli edifici e portare via tutte le attrezzature di lavoro e i prodotti veterinari per la cura degli animali. Nelle stesse ore in cui avveniva l'attacco di Bouar, un uomo armato ha fatto irruzione nei locali dell'ospedale di Kaga-Bandoro, sostenuto dal Cicr, costringendo con la forza il personale di guardia a consegnare i propri effetti personali. (segue) (Res)