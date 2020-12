Repubblica Centrafricana: Croce Rossa sospende attività a Bouar dopo attacco dell'ufficio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi incidenti si verificano in un momento in cui le condizioni di sicurezza sono peggiorate drasticamente nelle ultime settimane a seguito di scontri tra gruppi armati e forze statali. A causa delle tensioni legate all'organizzazione delle elezioni, le squadre del Cicr, insieme alla Croce Rossa Centrafricana (Crca), si sono mobilitate nei giorni scorsi per fornire aiuti ai feriti e trasportarli alle strutture sanitarie. L'istituto si prepara inoltre a schierare una squadra chirurgica d'urgenza per potenziare quella già presente all'ospedale di Kaga-Bandoro. Lo scorso 22 dicembre a Bambari, città colpita da ulteriori violenze, le squadre del Cicr hanno evacuato circa 15 feriti ricoverandoli nell'ospedale della città e trasportato tre corpi all'obitorio. A Bangui, prosegue il Cicr, sono stati inoltre forniti medicinali e attrezzature mediche a diversi ospedali, sopraffatti dall'afflusso di feriti. (Res)