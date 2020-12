Turchia: Corte costituzionale, detenzione Osman Kavala non ha violato suoi diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea generale della Corte costituzionale della Turchia ha affermato oggi, in una sentenza, che la detenzione a cui è sottoposto dall’ottobre 2017 l’imprenditore e attivista Osman Kavala “non ha violato i suoi diritti alla libertà e alla sicurezza”. La Corte ha così respinto il ricorso presentato da Kavala e dai suoi legali, che chiedevano fosse riconosciuta la violazione dei diritti dell’imputato. La sentenza dovrebbe essere pubblicata prossimamente, mentre per il 5 febbraio è attesa una nuova udienza del processo contro l’imprenditore. Kavala è apparso in tribunale in videoconferenza due settimane fa, nella prima udienza del processo che lo vede imputato insieme a Henri Barkey, accademico ed ex consulente della Cia, per un presunto coinvolgimento nel fallito golpe contro il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan del 15 luglio 2016. “Mi sono opposto ai golpe militari per tutta la mia vita e ho criticato le interferenze dell’esercito nella politica”, ha detto Kavala al giudice in quell’occasione, secondo quanto riferiscono i media turchi. “Queste accuse sono in forte contrasto con la mia visione del mondo e i miei valori etici”, ha detto. Una nuova udienza è stata fissata per il 5 febbraio dopo che il giudice ha interrogato Kavala e i testimoni oculari del caso; la corte ha rigettato la richiesta di rilascio avanzata dall’imprenditore. Lo scorso 26 ottobre la Ong Human Rights Watch ha condannato la nuova incriminazione contro Kavala, definita “fasulla” e piena di “accuse senza fondamento”. (Tua)