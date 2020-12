Croazia: premier bulgaro Borisov, pronti ad aiutare nella ricostruzione post sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier bulgaro, Bojko Borisov, ha inviato un messaggio di cordoglio in seguito al sisma avvenuto oggi in Croazia. “Piango per le vittime e prego per la salute dei feriti dopo il secondo grave terremoto in Croazia negli ultimi due giorni”, ha scritto il premier di Sofia su Twitter. “La Croazia può contare sul nostro sostegno per la ricostruzione dei danni dopo il disastro! Sii forte, noi siamo con te!”, ha aggiunto Borisov rivolgendosi direttamente all’omologo di Zagabria, Andrej Plenkovic. (Seb)