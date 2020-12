Polonia: nuovi investimenti strategici nell'impianto di Fca a Tychy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Fca ha annunciato nuovi investimenti in un progetto strategico di sviluppo dello stabilimento di Tychy. L'investimento riguarderà l'ampliamento e l'ammodernamento dell'impianto di Fca Poland e durerà diversi anni. Il suo obiettivo è avviare la produzione in serie per delle nuove auto ibride ed elettriche Jeep, Fiat e Alfa Romeo nella seconda metà del 2022. Al fianco della dichiarazione di investimento, Fca Poland comunica di aver ricevuto una decisione positiva dalla Zona economica speciale di Katowice per sostenere l'investimento nello stabilimento di Tychy. L'annuncio dell'investimento di Fca nell'impianto di Tychy è stato suggellato proprio dalla simbolica consegna del via libera agli aiuti pubblici al Gruppo Fca da parte di Janusz Michałek, presidente della Zona economica speciale di Katowice. Il documento è stato inviato al membro del consiglio di amministrazione di Fca Poland, il direttore finanziario Sławomir Bekier. Il sostegno concesso riguarda la creazione di condizioni favorevoli per la realizzazione dell'investimento programmato fornendo a Fca la possibilità di beneficiare di agevolazioni fiscali in materia di imposta sul reddito delle società (Cit). "Oggi a Tychy si scrive un nuovo capitolo nella straordinaria storia centenaria della presenza del Gruppo in Polonia, iniziata con l'apertura della prima filiale Fiat nel 1920. Sono particolarmente orgoglioso dei nostri stabilimenti polacchi che, grazie all'impegno quotidiano dei loro dipendenti, rappresentano centri di eccellenza per Fca nel mondo. Gli investimenti annunciati oggi mantengono la promessa di rafforzamento delle operazioni in Polonia fatta da Fca due anni fa durante la presentazione del nostro piano industriale", ha dichiarato Pietro Gorlier Chief Operating Officer di Fca per Europa, Africa e Medio Oriente. (segue) (Vap)