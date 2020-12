Polonia: nuovi investimenti strategici nell'impianto di Fca a Tychy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Henryka Bochniarz, membro del Supervisory Board di Fca Poland ha poi aggiunto: "Fiat Chrysler Automobiles non è solo uno dei maggiori produttori di autovetture in Polonia, ma anche uno dei più importanti investitori stranieri del Paese nel settore industriale. Il Gruppo è composto da tredici aziende polacche che impiegano 6,4 mila persone. persone. Grazie alla professionalità del team di Tychy oggi possiamo celebrare uno dei più grandi investimenti automobilistici in Polonia nel 100mo anniversario della presenza del Gruppo Fiat in Polonia". Alfredo Leggero, presidente del consiglio di amministrazione di Fca Poland ha dichiarato: "La Polonia è sempre stata di importanza strategica per Fca. Fca Poland produce e produrrà auto con un'elevata percentuale di componenti prodotti localmente, che possono essere tranquillamente definiti 'Made in Poland'. Il team di Fca Poland negli anni ha dimostrato determinazione e professionalità nell'impegno a raggiungere i più alti standard mondiali nel campo della produzione automobilistica". (Vap)