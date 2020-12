Croazia: Fratoianni (Leu), sisma pone tema sicurezza centrale nucleare Krsko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il portavoce nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, in queste ore "drammatiche un pensiero solidale deve andare alle popolazioni della Croazia colpite da un evento tellurico così forte, con la speranza che i danni materiali e quello umani siano di lieve entità. Sono certo che il nostro Paese farà la sua parte per aiutare chi è in difficoltà". Tuttavia, ha aggiunto in una nota, "non possiamo dimenticare che a poco più di 100 chilometri dall'Italia c'è una centrale nucleare di proprietà croato-slovena, costruita negli anni '80 in una zona ritenuta inadatta proprio perché a rischio sismico". "Da anni in parlamento - ha chiarito l'esponente di Leu - con l'allora vicepresidente della commissione ambiente Serena Pellegrino, abbiamo posto seri interrogativi sulla sicurezza della centrale di Krsko e sulla necessità di andare a un superamento di tale pericoloso insediamento". Oggi, alla luce del nuovo terremoto, "riconfermiamo il nostro allarme, ed esigiamo da parte del nostro governo, della Ue e delle autorità di controllo internazionale il massimo rigore e trasparenza affinché sia garantita la massima sicurezza per il nostro territorio e per le popolazioni. E si conferma la necessità - ha concluso Fratoianni - che al più presto l'Europa esca da un sistema di produzione energetica pericoloso, superato tecnologicamente e di cui si deve fare assolutamente a meno". (Com)