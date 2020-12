Nepal: la delegazione cinese non riesce a ricucire lo strappo nel Partito comunista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione del Partito comunista cinese inviata in Nepal per riconciliare le fazioni rivali del locale Partito comunista, condotte rispettivamente dal primo ministro Sharma Oli e dall’ex premier Pushpa Kamal Dahal, non ha prodotto i risultati sperati. Lo indicano fonti ben informate citate dal quotidiano indiano “Hindustan Times”. La crisi politica a Katmandu si è intensificata dopo la decisione di Oli di chiedere lo scioglimento della Camera dei rappresentanti e la convocazione di nuove elezioni, richiesta accolta dalla presidente Bidya Devi Bhandari. Tre leader del Partito comunista avversi a Oli – oltre a Dahal, Madhav Nepal e Jhalanath Khanal – dovrebbero peraltro partecipare nelle prossime ore a una manifestazione di protesta contro il governo. La dimostrazione è stata convocata dopo che i tre hanno avuto colloqui separati con la delegazione cinese, guidata dal vice ministro del dipartimento internazionale del comitato centrale del Partito comunista Guo Yezhou. Quest’ultimo è stato inviato a Katmandu dal presidente Xi Jinping per scongiurare una nuova scissione all’interno del Partito comunista nepalese, nato nel 2018 sulla base della fusione tra l’ala marxista-leninista di Oli e quella maoista di Dahal, detto anche Prachanda. (segue) (Inn)