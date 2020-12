Nepal: la delegazione cinese non riesce a ricucire lo strappo nel Partito comunista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guo, considerato uno dei fautori della fusione di due anni fa, ha incontrato in questi giorni anche il premier Oli e la presidente Bhandari, così come il leader dell’opposizione Sher Bahadur Deuba. La delegazione cinese, secondo le fonti, ha esplorato la possibilità di ricucire le divergenze all’interno del Partito comunista nepalese ma ha concluso che le posizioni delle fazioni rivali sono inconciliabili. A quel punto avrebbe discusso la possibilità di un accordo tra la fazione del partito che fa capo a Dahal e Nepal e altri partiti politici come il Congresso nepalese e Janata Samajbadi, soprattutto nel caso in cui lo scioglimento del parlamento dovesse essere respinto dalla Corte suprema. Secondo le fonti diplomatiche citate da “Hindustan Time”, potrebbe esserci “nelle prossime settimane o nei prossimi mesi” un tentativo di “erodere la credibilità” del premier Oli, che nel “piano B della Cina” sembra ricoprire il ruolo di “nemico comune”. Pechino, nel frattempo, ha respinto le accuse di ingerenze negli affari interni del Nepal, insistendo sul fatto che l’obiettivo della delegazione guidata da Guo è stato solo quello di approfondire le relazioni tra i partiti politici dei due Paesi. (Inn)