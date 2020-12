Romania: vicepremier Barna annuncia referendum su corruzione quando sarà passata la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non appena la pandemia sarà passata in Romania verrà organizzato un referendum per l'iniziativa "Senza corrotti nelle cariche pubbliche". Lo ha annunciato il vice primo ministro Dan Barna, co-presidente di Usr Plus all'emittente televisiva pubblica. Barna ha spiegato che l'attuale coalizione di governo ha la maggioranza al Senato e che se i senatori voteranno entro 30 giorni, si dovrebbe tenere un referendum, ma non si vuole procedere nel bel mezzo di una pandemia. "Siamo responsabili, non vogliamo portare le persone al referendum ora in una pandemia ma dobbiamo risolvere rapidamente questo problema e lo risolveremo non appena la pandemia passerà e torneremo in una società che esce di casa con fiducia", ha detto Barna sottolineando che anche I partner della coalizione sono d'accordo con l'iniziativa. La Camera dei deputati di Bucarest ha adottato quest'estate, in regime d'urgenza e con un ampio consenso politico, la proposta legislativa relativa all'iniziativa cittadina di revisione della Costituzione intitolata "Senza corrotti nelle cariche pubbliche". Secondo i suoi provvedimenti, i cittadini condannati a pene privative di libertà per reati commessi intenzionalmente non potranno più essere eletti nelle istituzioni dell'amministrazione pubblica locale, in Parlamento e alla carica di presidente della Romania sino a quando non si verifica una situazione atta a eliminare le conseguenze della condanna.(Rob)