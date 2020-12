Ue: Bergamini (FI), sostituzione Maniero? Logica punitiva M5s danno per Paese intero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deborah Bergamini, vicepresidente della delegazione italiana all'Assemblea del Consiglio d'Europa e deputata di Forza Italia, afferma che "il Movimento cinque stelle sembrerebbe intenzionato, secondo quanto emerso durante l'ultima capigruppo, a sostituire i suoi membri della delegazione italiana all'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Pare - prosegue la parlamentare in una nota - che l'operazione serva a sostituire Alvise Maniero, presidente della delegazione. Un avvicendamento quasi certamente causato dal suo voto sulla riforma del Mes (Meccanismo europeo di stabilità), contrario alla linea dettata dai grillini". L'esponente di FI continua: "Se questo schema fosse vero, al netto delle diverse visioni politiche ed ideologiche tra noi e il M5s, riteniamo che una sostituzione del presidente della delegazione italiana, cosa mai accaduta fino ad ora nella nostra storia parlamentare, rappresenterebbe un grave danno di immagine e un duro colpo alla nostra autorevolezza nel perimetro delle istituzioni europee. Si tratterebbe di una scelta quanto mai inopportuna". Bergamini conclude: "Non mi piace giudicare le scelte e le valutazioni degli altri partiti, ma le rese dei conti interne alle forze politiche devono rimanere tali, nel perimetro dei medesimi movimenti e non sconfinare in ambiti e contesti che riguardano il Paese intero e la sua rappresentatività. Ancora una volta la logica punitiva del grillismo rischia di danneggiarci anche in sede europea, dopo avere causato non pochi problemi già in Italia". (Com)