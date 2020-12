Speciale scuola: De Micheli, per riapertura è indispensabile pianificazione orari trasporto pubblico locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

E' evidente che la pianificazione degli orari delle città diviene una misura indispensabile per poter garantire la riapertura delle scuole, nel rispetto delle norme previste dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) del 3 dicembre 2020, con particolare riguardo al trasporto pubblico locale. Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso dell'audizione in videoconferenza davanti alla commissione Trasporti della Camera sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria, anche in vista della riapertura delle scuole, il prossimo 7 gennaio. "E' indubbio, infatti - ha continuato l'esponente dell'esecutivo - che l'impiego da parte della popolazione studentesca del sistema di trasporto pubblico di linea possa determinare l'insorgenza di situazioni a rischio in particolar modo nelle ore di punta, dalle 7 alle 9 di mattina, in particolar modo nelle aree metropolitane o ad alta urbanizzazione e se associato al restante pendolarismo collegato alle attività lavorative di uffici ed attività economiche". Per De Micheli, "tale constatazione e la ridotta capacità di riempimento fissata e stabilizzata dal mese di novembre al 50 per cento richiede e ha richiesto un'efficace riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico, che peraltro sconta la vetustà di molti modelli organizzativi".