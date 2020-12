Speciale scuola: De Micheli, in vista riapertura necessario approfondire complesso attività correlate a ambito scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In vista del ripristino, a partire dal 7 gennaio 2021, dell’attività didattica in presenza anche nelle scuole secondarie di secondo grado in misura pari al 50 per cento, così come previsto dalla recente ordinanza del ministro della Salute del 24 dicembre 2020, fino al 15 gennaio 2021 e nel percorso di valutazione delle misure contenitive da attuare nel settore scolastico, oltre ad un’analisi delle attività peculiari, è stato necessario approfondire ulteriormente, in considerazione dell’andamento degli indicatori epidemiologici, anche il complesso di attività correlate all’ambito scolastico: ovvero quelle attività che, pur non svolgendosi nel contesto scolastico propriamente detto, sono funzionali e/o correlate alle attività didattiche vere e proprie (gli spostamenti tra casa e scuola e viceversa, gli incontri tra studenti per svolgere attività di studio o altre forme di aggregazione studentesca al di fuori dell’orario scolastico)". Lo ha sottolineato la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso dell’audizione in videoconferenza davanti alla commissione Trasporti della Camera sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria, anche in vista della riapertura delle scuole. (Rin)