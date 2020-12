Speciale scuola: De Micheli, no rischi maggiori in tpl, più esposti ragazzi sopra i 12 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre premettere che i dati di sorveglianza epidemiologica e la letteratura scientifica disponibile dimostrano una complessiva e soddisfacente efficacia delle misure e dei protocolli adottati, evidenziando che il rischio di contagio della popolazione scolastica, anche in considerazione dei limitati tempi di permanenza a bordo dei mezzi pubblici, non evidenzia livelli superiori rispetto al rischio cui è esposta la popolazione generale. Lo ha segnalato la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso dell’audizione in videoconferenza davanti alla commissione Trasporti della Camera sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria, anche in vista della riapertura delle scuole. "Tuttavia", ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo, "in accordo con quanto riportato dalla letteratura scientifica prevalente, analizzando la diffusione del virus nella popolazione in età scolare, si è osservata una maggiore incidenza di casi di infezione tra le fasce di popolazione studentesca di età più elevata (maggiore di 12 anni), ovvero nella porzione di popolazione studentesca, che per sviluppo psicofisico, auto responsabilità e libertà di movimento, è stata esposta ad occasioni di rischio più rilevanti nelle attività connesse anche all’ambito scolastico ed ovviamente negli spostamenti". (Rin)