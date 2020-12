Speciale scuola: De Micheli, tra azioni maggiormente efficaci in aree urbane differenziazione orari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In sintesi, le azioni che si sono rivelate maggiormente efficaci per regolare nelle aree urbane la domanda nell’ora di punta sono: la differenziazione degli orari delle scuole, in entrata e in uscita. Di norma, salvo particolari situazioni, detta differenziazione dovrebbe essere distribuita in fasce orarie di entrata e di uscita di almeno di 120 minuti (8.30-10.30 e 14.30-16.30). La differenziazione degli orari delle lezioni universitarie, con inizio distanziato almeno di un’ora nella fascia oraria mattutina. Un ampio ricorso allo smart working, sia pubblico che privato. Lo spostamento dell’orario di avvio di attività commerciali e produttive, a partire dalle 10, con il coinvolgimento dei sindaci ai quali è attribuita la competenza a disciplinare gli orari nelle città". Lo ha evidenziato la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso dell’audizione in videoconferenza davanti alla commissione Trasporti della Camera sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria, anche in vista della riapertura delle scuole. (Rin)