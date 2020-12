Speciale scuola: De Micheli, il 7 gennaio sistema trasporti deve essere pronto per apertura al 75 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 7 gennaio il sistema di riorganizzazione degli orari e l'integrazione dell'offerta dei trasporti deve essere pronto per l'apertura al 75 per cento. Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso dell’audizione in videoconferenza davanti alla commissione Trasporti della Camera sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria, anche in vista della riapertura delle scuole. "L'ho chiesto - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo - a prescindere dal fatto che per motivi sanitari si renda necessaria una riapertura più graduale, al 50 per cento". (Rin)