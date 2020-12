Speciale scuola: De Micheli, 95 per cento Province ha definito modelli organizzativi per riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 95 per cento delle Province ha definito i modelli organizzativi per la riapertura delle scuole. Lo ha sottolineato la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso dell’audizione in videoconferenza davanti alla commissione Trasporti della Camera sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria, anche in vista della riapertura delle scuole, il prossimo 7 gennaio. "Abbiamo fornito ai prefetti tutta una serie di strumenti per rendere il loro lavoro il più flessibile possibile - ha spiegato l’esponente dell’esecutivo - e proprio perché la regionalizzazione non aveva dato i risultati attesi, abbiamo deciso insieme ai ministri Azzolina, Lamorgese, Boccia di localizzare nelle Province le risposte da dare. A noi - ha concluso De Micheli - è spettato il compito di rappresentare tutte le informazioni possibili per addivenire in ogni Provincia ad un vestito fatto su misura". (Rin)