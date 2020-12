Speciale scuola: De Micheli, per riapertura programmazione città metropolitane è completata ovunque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contrariamente a quanto accaduto a settembre, la programmazione delle città metropolitane è sostanzialmente completata ovunque. Le uniche criticità sono state riscontrate in città capoluogo di provincia di dimensioni minori, per ragioni esclusivamente locali. Lo ha affermato la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso dell’audizione in videoconferenza davanti alla commissione Trasporti della Camera sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria, anche in vista della riapertura delle scuole, il prossimo 7 gennaio. (Rin)