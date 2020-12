Speciale scuola: De Poli (Udc), preside Vo' sotto inchiesta disciplinare, interrogazione ad Azzolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dirigente scolastico di Vo' Euganeo finito nella bufera e al centro di un provvedimento disciplinare da parte del Ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, merita risposte su quale sia la ratio di un'iniziativa formale importante visto che la libertà di espressione è garantita dalla nostra Carta Costituzionale ed è un principio che è alla base della democrazia e di una scuola che abbia rispetto di tutte le sensibilità. Il lavoro egregio del preside Alfonso D'Ambrosio è stato ritenuto tale da famiglie e studenti di Vo' Euganeo, una comunità che, come sappiamo, ha affrontato per prima con grande coraggio e senso civico la pandemia. Al Governo chiederò in un'interrogazione parlamentare indirizzata al ministro Azzolina di chiarire le ragioni di tale procedimento disciplinare". Lo afferma, in una nota, il senatore dell'Udc Antonio De Poli che annuncia un'interrogazione parlamentare indirizzata al ministero di viale Trastevere. "Credo che la comunità di Vo' Euganeo, a partire da studenti e famiglie, abbiano il diritto di sapere, nero su bianco, quali siano i contenuti dei post del dirigente scolastico ritenuti lesivi del principio di leale collaborazione e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. La libertà di espressione va tutelata ma, ancor di più, va difesa con forza l'operato di chi, fin dall'inizio, si è prodigato per garantire la continuità dell'attività scolastica", conclude De Poli. (Com)