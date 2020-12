Russia: l'oppositore kazakho Ablyazov condannato a 15 anni per appropriazione indebita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale distrettuale Taganskj di Mosca ha condannato Mukhtar Ablyazov, ex presidente della Banca kazakha Bta ed esponente dell’opposizione del Paese centroasiatico, a 15 anni di carcere in contumacia per appropriazione indebita. Secondo il tribunale, Ablyazov si sarebbe appropriato indebitamente di 58 miliardi di rubli (790 milioni di dollari) tra il 2006 e il 2009. Altri quattro imputati, tutti ex dipendenti di Bta, sono stati processati in contumacia nello stesso caso e hanno ricevuto pene detentive comprese tra i dieci e i 13 anni. Secondo gli inquirenti, Ablyazov ha sviluppato schemi complessi volti a finanziare progetti di investimento in Russia che gli hanno consentito di sottrarre fondi in grandi quantità da Bta. Ablyazov, che vive in Europa dal 2009, è ricercato anche da Kazakhstan e Ucraina, dove deve affrontare accuse simili a quella per cui è stato condannato oggi in Russia. L’oppositore kazakho ha respinto tutte le accuse contro di lui definendole politicamente motivate. (Rum)