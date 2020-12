Milano: prefetto Saccone e sindaco Sala hanno presentato il patto per la ripartenza delle scuole dal 7 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piena adesione di tutte le parti sociali, le istituzioni pubbliche, i gestori del trasporto, il commercio, le aziende, gli ordini professionali al Patto "Milano per la scuola" che è stato presentato questa mattina dal prefetto Renato Saccone e dal sindaco Giuseppe Sala e che garantirà agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado il rientro in classe in sicurezza a partire dal prossimo 7 gennaio e alla città di poter funzionare al meglio. Un lavoro condiviso che ha messo in risalto il senso di appartenenza di tutte le componenti alla medesima comunità nell'obiettivo prioritario di far ripartire la scuola. Il Patto prevede la riorganizzazione degli spostamenti nella fascia oraria mattutina 7-10, ritenuta, sulla base dello studio del Politecnico di Milano, la fascia oraria più congestionata del trasporto pubblico locale. Nel dettaglio, il primo ingresso scolastico sarà previsto entro le ore 8, la restante parte dei ragazzi dovrà entrare dopo le 9.30. Quindi il 7 gennaio, alla riapertura delle scuole, entro le ore 8 entrerà il 40 per cento degli studenti ed entro le 9.30 il restante 10 per cento, per consentire progressivamente il rientro in classe del 75 per cento degli studenti (suddiviso rispettivamente in 50 per cento e 25 per cento). I servizi pubblici ai cittadini apriranno dopo le 9.30, previo appuntamento. Il commercio non alimentare (ad esclusione di edicole, tabacchi, farmacie e parafarmacie) partirà alle 10.15. (segue) (Com)