Milano: prefetto Saccone e sindaco Sala hanno presentato il patto per la ripartenza delle scuole dal 7 gennaio (2)

- I servizi alla persona, così come quelli bancari, assicurativi e finanziari, potranno aprire dopo le 9.30. Per quanto riguarda le aziende, le attività produttive del settore manifatturiero saranno chiamate ad anticipare l'orario di inizio entro le ore 8; le altre, in particolare per quanto riguarda i settori amministrativi, direzionali e di consulenza, apriranno dopo le 9.30. I professionisti potranno ricevere i clienti dopo le 10, preferibilmente su appuntamento. Le università saranno invitate ad iniziare le lezioni in presenza dalle ore 10. Il Patto intende promuovere, sia presso le aziende sia nel settore pubblico, una sempre più attenta valutazione sull'uso ottimale dello smartworking. Una concreta riorganizzazione dei tempi della città genererà riflessi positivi su un sistema complesso e vivace come quello della Città metropolitana milanese e del capoluogo in particolare, abituato ad ospitare ogni giorno - prima del Covid - oltre un milione di city users. E, aspetto strategico, costituirà un test fondamentale per l'organizzazione della città post pandemia. Il Patto 'Milano per la scuola' è stato redatto in sinergia con l'amministrazione comunale nell'ambito del tavolo di coordinamento prefettizio e grazie al contributo del Politecnico di Milano sugli orari delle attività e del servizio di trasporto pubblico locale. (Com)