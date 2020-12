Capodanno: Coldiretti, cala del 15 per cento consumo spumante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le feste di fine anno fanno registrare il massimo di domanda dello spumante italiano con circa 63 milioni di tappi di spumante solo in Italia, in calo però del 15 per cento rispetto allo scorso anno a causa del lockdown, con lo stop a veglioni, feste private; e la chiusura di ristoranti, bar e agriturismi per le misure anti Covid. E’ quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che anche nelle feste 2020 tuttavia più di otto italiani su 10 (81 pe cento) non rinunciano a fare un brindisi made in Italy a fine anno, anche per augurarsi un 2021 migliore. Il blocco del canale della ristorazione e lo stop ai tradizionali cenoni – spiega Coldiretti – non è compensato dalla crescita record fatta registrare dai brindisi casalinghi, con la spesa domestica per spumante che è cresciute del 12,1 per cento nei primi nove mesi del 2020, secondo un’analisi Coldiretti su dati Ismea. Il tutto grazie anche a una vasta scelta di bollicine: dalle principali denominazioni con metodo classico, come Trento, Oltrepo' Pavese e Franciacorta, a quelle a metodo italiano, come Asti e Prosecco o provenienti dalle altre regioni che in questi ultimi anni hanno visto un aumento significativo delle produzioni di bollicine, dall'Abruzzo alla Sicilia, passando per Toscana, Marche, Lazio e Umbria. (segue) (Com)