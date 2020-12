Capodanno: Coldiretti, cala del 15 per cento consumo spumante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le difficoltà legate alla pandemia - sottolinea la Coldiretti – impattano anche sulla produzione che dovrebbe fermarsi intorno ai 750 milioni di bottiglie - dopo la crescita costante fatta registrare negli anni scorsi - con in testa il Prosecco seguito da Asti e Franciacorta. Ma gli effetti dell’emergenza Covid si fanno sentire anche all’estero dove si beve la grande maggioranza dello spumante italiano. Per la prima volta si registra, infatti, un calo del 4 per cento delle esportazioni in quantità, secondo un’analisi Coldiretti su dati Istat relativa ai primi nove mesi dell’anno. A pesare sono la chiusura del canale della ristorazione – rileva la Coldiretti - e i lockdown decretati in molti dei Paesi dove è più forte la tradizione delle bollicine tricolori, che nel corso degli anni hanno conquistato la vetta delle preferenze davanti allo champagne francese, che però riesce a spuntare in media prezzi nettamente superiori. Ed è proprio lo champagne – conclude la Coldiretti - a subire maggiormente gli effetti della crisi provocati dalla pandemia con il numero di italiani che lo assaggeranno a fine anno praticamente dimezzato rispetto al 2019. (Com)