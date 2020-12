Difesa: da Cy4Gate sistema Sw cyber electronic warfare per articolazione sicurezza governativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cy4Gate comunica che fornirà una importante sistema Hw e Sw di cyber electronic warfare per una primaria articolazione di sicurezza governativa. Stando al relativo comunicato stampa, la fornitura dal valore di circa 600 mila euro avrà un significativo impatto sui risultati dell’anno e sulla crescita futura dell’azienda. Il sistema oggetto del contratto consente la raccolta, correlazione ed analisi di informazioni inviate e ricevute sia mediante lo spettro elettromagnetico, o etere, che il dominio digitale. Il principale output, spiega la nota, è una “picture operativa” tattica, completa ed organica, che consente ai decision makers sul campo impegnati in situazioni complesse di usufruire di una “information superiority” fondamentale per la presa di decisioni sotto stress e tempo limitato. Il sistema è altresì messo in sicurezza da attacchi hacker utilizzando una soluzione di sicurezza cyber proprietaria. (segue) (Com)