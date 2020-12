Difesa: da Cy4Gate sistema Sw cyber electronic warfare per articolazione sicurezza governativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fornitura, prosegue la nota, testimonia la varietà e versatilità delle tecnologie di base di Cy4gate rappresentate da algoritmi di machine learning, intelligenza artificiale e cognitive computing, proprietarie e sviluppate in Italia dai nostri giovani ingegneri informatici, matematici e fisici. Di tali algoritmi beneficerà anche direttamente la soluzione di cyber intelligence per il mercato corporate denominata Quipo, realizzando un virtuoso spillover tra ambito governativo e civile come sovente avvenuto negli ultimi decenni di evoluzioni tecnologiche. “Con questa fornitura Cy4gate consolida la propria posizione nel settore emergente della cyber electronic warfare in ambito operazioni di law enforcement, intelligence e militari: conferma, inoltre, che il modello di business di Cy4gate basato su soluzioni Sw proprietarie è unico e non ha eguali in Italia ed Europa”, ha commentato Eugenio Santagata, amministratore delegato della società. (Com)