Covid: Cattaneo (FI), inaccettabili minacce a Claudia Alivernini

- Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, definisce "inaccettabili le minacce di morte a Claudia Alivernini, la prima infermiera vaccinata in Italia. A lei va tutta la mia solidarietà". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Anche io sono stato vittima di insulti e serie minacce dopo aver sostenuto in una trasmissione televisiva l'importanza di vaccinarsi. Questo clima d'odio e di intimidazione deve assolutamente essere perseguito. Tutte le forze politiche diano un segnale univoco ed inequivocabile". (Com)