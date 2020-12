Roma: Raggi scrive a imprenditori, "da gennaio tavolo per sviluppo Capitale fino al 2030"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aprire dal prossimo gennaio "un tavolo permanente, convocato da Roma Capitale, che abbia come tema lo sviluppo della nostra città" fino al 2030 "e possa porre con una voce unica le nostre istanze a tutti i livelli istituzionali". Questa - a quanto si apprende - è la proposta che la sindaca di Roma, Virginia Raggi, avanzerà a tutte le forze imprenditoriali della città, invitandole a partecipare e "a condividere le vostre eventuali riflessioni in merito". L'invito è contenuto in una lettera che la prima cittadina invierà alle principali associazioni imprenditoriali, del turismo e del commercio, alle Università e alle grandi imprese multinazionali presenti a Roma: tra queste Camera di Commercio, Federalberghi, Unindustria, Confcommercio, Coldiretti, Cdp, Terna, Tim, Bulgari. Fa seguito a un'altra lettera, inviata ieri da Raggi ai capigruppo in Assemblea Capitolina, in cui si ribadiva la necessità di aprire un confronto tra tutte le forze politiche e sociali della città per portare avanti l'istanza di dotare Roma Capitale di poteri e risorse speciali. (segue) (Rer)