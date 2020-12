Roma: Raggi scrive a imprenditori, "da gennaio tavolo per sviluppo Capitale fino al 2030" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza legata al Covid-19 sta ridisegnando gli scenari futuri di sviluppo della società e ci spinge a programmare gli interventi necessari per rendere Roma maggiormente moderna e competitiva sullo scenario internazionale", scrive la sindaca, assicurando che "la ripresa del lavoro e quella economica sono il nostro principale obiettivo che – sono certa – potrà essere raggiunto esclusivamente in un'ottica di piena condivisione. La sfida di rilancio post Covid può e deve essere affrontata insieme". Insomma, "occorre 'fare squadra', secondo Raggi, che individua alcune "opportunità decisive" a partire dal prossimo anno e fino al 2030: nel 2021 l'U20, il summit delle capitali delle nazioni presenti al G20, e lo stesso G20 di cui l'Italia avrà la presidenza; il Giubileo del 2025 per il quale, "già da ora, va avviato un piano di interventi infrastrutturali"; l'impiego delle risorse previste nel Recovery fund, su cui "l'amministrazione ha presentato al Governo una serie di progetti che prevedono l'impegno di diversi miliardi di euro"; infine l'Expo 2030, a cui Roma potrebbe candidarsi "accogliendo alcune interessanti richieste che provengono dal mondo imprenditoriale" e che "sarebbe una grande opportunità per attrarre investimenti e disegnare la città del futuro". Tutti Impegni che sono "perseguibili esclusivamente in un'ottica di larga condivisione e collaborazione", conclude Raggi. (Rer)