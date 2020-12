© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Teresa Iaccarino, volto storico dell'emittenza privata in Campania ed è vicina ai familiari, ai colleghi ed a quanti ne hanno apprezzato la grande professionalità nei tanti anni della sua carriera." Lo ha affermato in una nota il sindaco di Napoli Luigi de Magistris(Ren)