Alitalia: dall’Ue ok a nuovi compensi per 73 milioni di euro

- La Commissione Ue ha dato il via libera al sostegno pubblico di 73,02 milioni destinati ad Alitalia per i danni subiti a causa del coronavirus tra il 16 giugno e il 31 ottobre 2020. Come riferito dalla vicepresidente esecutiva della Commissione, Margrethe Vestager, "l'industria dell'aviazione continua ad essere colpita particolarmente forte dalla pandemia”. Per questo motivo, ha detto Vestager, “l'Italia potrà dare ulteriori compensi per i danni diretti subiti da Alitalia", ha precisato, aggiungendo di essere “in contatto con le autorità italiane sui loro piani e sul rispetto delle regole Ue".(Beb)