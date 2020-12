Croazia: ministro Salute su sisma, organizzato il trasferimento dei pazienti da Petrinja

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute della Croazia, Vili Beros, ha dichiarato che è stato organizzato il trasporto dei pazienti da Petrinja agli ospedali di Zagabria e Sisak. "Abbiamo organizzato il trasporto di 8 pazienti Covid intensivi a Dubrava, 3 intensivi a Sisak, 8 di cardiologia al centro Sestra milosrdnica e circa 20 pazienti di media intensità a Zagabria, e stiamo parlando con i responsabili delle istituzioni psichiatriche per ospitare 100 persone provenienti da Petrinja", ha detto Beros durante la visita alla cittadina colpita dal terremoto. Il ministro ha anche sottolineato che oltre alle cure immediate di emergenza dovrà essere preso in considerazione anche un aiuto psicologico per le persone colpite dal terremoto. (Seb)