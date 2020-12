Speciale difesa: Libano, fonti stampa, Aoun ha chiesto a Hariri cinque ministeri chiave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il campo del presidente del Libano, Michel Aoun, sta insistendo per avere cinque portafogli ministeriali chiave nel governo formato dal premier incaricato Saad Hariri. E’ quanto hanno riferito alcune fonti al quotidiano libanese “Al Liwaa”. In particolare, durante l’ultimo incontro – il quattordicesimo – tra il capo dello Stato e il premier designato, Aoun avrebbe richiesto i dicasteri di Energia, Telecomunicazioni, Interno, Difesa e Giustizia, “sostanzialmente tutti i ministeri sensibili in un periodo in cui si aprono alcuni dossier o si evita di aprirne altri”, secondo la fonte. D’altra parte, altre fonti ufficiali informate sui colloqui Aoun-Hariri riferiscono che il premier incaricato “insiste sul portafoglio della giustizia e non lo cederà, in nessuna circostanza e per nessuna ragione”. (Res)