Speciale difesa: Siria, Russia invia forze aggiuntive ad Ain Issa dopo presunto accordo con Fds

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa russo ha annunciato l’invio di forze aggiuntive nella cittadina di Ain Issa, a nord di Raqqa, mentre giunge la voce di un accordo raggiunto fra Mosca e le Forze democratiche siriane (Fds), sostenute dagli Usa. Secondo l’agenzia di stampa russa “Tass”, unità aggiuntive della polizia militare russa sono state inviate “per potenziare gli sforzi di stabilizzazione della regione di Ain Issa”. Il vice responsabile della base aerea russa di Hmeimim, Vyacheslav Sitnik, ha detto che “nella regione sono state registrate condizioni di instabilità” e “sono stati raggiunti in precedenza accordi durante negoziati con la parte turca per l’instaurazione di punti congiunti russo-siriani”. Un membro del Centro russo per la riconciliazione, Omar Rahmon, ha detto all’agenzia di stampa russa “Sputnik” che ad Ain Issa è stato raggiunto un accordo in base al quale le Fds hanno promesso di consegnare la città alla Russia e alle forze di Damasco, dopo vari giorni di negoziati. Fonti militari delle Fds hanno tuttavia smentito le notizie, riportate dai media russi, secondo cui sarebbe stato raggiunto un accordo in tal senso, confermando al contrario che la situazione nella cittadina è rimasta identica, senza alcun cambiamento. Secondo varie fonti riprese dal quotidiano panarabo "Al Arabi al Jadid", “le Fds non si sono ritirate da Ain Issa e non si ritireranno, né vi è stato alcun cambiamento nella mappa del controllo della città e dei sui dintorni”. L’indicazione dei media russi a detta delle fonti è “inesatta”, mentre esistono certamente “pressioni” da parte di Mosca affinché le milizie curde consegnino la città al governo. (Res)