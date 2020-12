Speciale difesa: Nato, Stoltenberg, stiamo rafforzando la difesa contro le armi biologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In considerazione delle conseguenze della pandemia di coronavirus, la Nato sta rafforzando la difesa dalle armi biologiche. È quanto affermato dal segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, nel corso di un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa “Dpa”. Per Stoltenberg, il Covid-19 non è stato creato in laboratorio, ma dimostra i pericoli dell'uso di agenti biologici da guerra. La Nato deve, quindi, aumentare la propria sicurezza contro tali minacce. A tal fine, l'Alleanza atlantica sta già migliorando lo scambio di informazioni di intelligence tra gli Stati parte allo scopo di prevenire possibili attacchi con armi biologiche. Al riguardo, Stoltenberg ha dichiarato che “queste armi, come le armi chimiche, sono vietate dal diritto internazionale, ma dobbiamo essere preparati al loro uso perché sappiamo che sono ancora disponibili” e potrebbero essere impiegate sia da attori statali sia da terroristi. Inoltre, Stoltenberg non ha escluso la possibilità che un attacco con armi biologiche con centinaia di migliaia di morti possa provocare ritorsioni con armi convenzionali o nucleari. In merito, il segretario generale dell'Alleanza atlantica ha osservato: “La Nato non ha armi proibite, ma abbiamo una serie di capacità per rispondere in modo appropriato”. Se l'articolo 5 del Patto atlantico, che dispone la difesa collettiva delle parti, fosse attivato dopo un attacco con armi biologiche, la Nato potrebbe utilizzare tutte queste capacità. Infine, Stoltenberg ha affermato che l'Alleanza atlantica potrebbe contribuire alla distribuzione dei vaccini contro il coronavirus. (Geb)