Speciale difesa: Francia, Covid, Consiglio di difesa sanitaria oggi all'Eliseo

- Un nuovo Consiglio di difesa sanitaria dedicato alla crisi del coronavirus in Francia si tiene questa all'Eliseo. Secondo l'emittente televisiva "BfmTv", durante l'incontro di oggi non dovrebbero essere prese decisioni, ma il governo potrebbe applicare entro il 7 gennaio delle restrizioni a livello locale nelle tre regioni più colpite dall'emergenza: il Grand Est, le Alpi Marittime, e la Borgogna-Franche-Comté. Al termine del Consiglio di difesa sanitaria di oggi non sono previste dichiarazioni. (Frp)