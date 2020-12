Italia-Cina: Di Maio, 13 marittimi italiani bloccati nel Paese potranno rientrare in patria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 13 marittimi italiani bloccati in Cina potranno ritornare in Italia. Lo ha dichiarato in un messaggio sul suo profilo Facebook il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. “Ho comunicato la notizia in una lettera inviata durante le festività ai sindaci che mi avevano chiesto un intervento per riportare in Italia i nostri connazionali. Lavorare in silenzio e con umiltà, senza proclami, porta importanti risultati. Questa è la strada che abbiamo scelto”, ha dichiarato Di Maio. “È un onore servire il mio Paese e sono grato al nostro Corpo diplomatico che nonostante le difficoltà legate alla pandemia non si sta risparmiando. Ringrazio anche il governo cinese per aver risposto alla nostra richiesta”, ha concluso il ministro degli Esteri.(Res)