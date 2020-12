Covid: Bernini (FI), serve trasparenza su numero vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invece di indignarsi perché la Germania ha ordinato 30 milioni di dosi aggiuntive del vaccino anti Covid - disponendo evidentemente di strutture adeguate per distribuirlo - l’Italia faccia come il governo tedesco pubblicando ogni giorno il numero dei cittadini vaccinati". Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "È una imprescindibile operazione di trasparenza da parte di un governo che troppo spesso si è trincerato dietro il paravento della segretezza per nascondere errori e ritardi", aggiunge. (com)