Slovenia: centrale nucleare di Krsk chiusa dopo forte terremoto in Croazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La centrale nucleare slovena di Krsk, vicino al confine con la Croazia, è stata chiusa in via precauzionale dopo il forte terremoto 6,4 che ha colpito circa un'ora fa l'area di Petrnija, a sud est di Zagabria. Secondo quanto riferito all'agenzia di stampa "Sta" dalla società che gestisce la centrale nucleare di Krsko, la chiusura temporanea è una procedura standard da seguire in caso di forte sisma. Il sindaco della località croata di Petrinja, Darinko Dumbovic, ha intanto dichiarato che metà della cittadina è distrutta dopo le scosse di terremoto che l'hanno colpita. In una dichiarazione per l'emittente "N1" Dumbovic ha chiesto che vengano inviati con urgenza degli aiuti, in particolare da vigili del fuoco ed esercito. "Stiamo cercando di estrarre le persone bloccate nelle loro auto, non sappiamo ancora se ci sono morti e feriti. Ho sentito che anche l'asilo è crollato ma per fortuna non c'erano bambini dentro", ha detto Dumbovic. Il sindaco ha precisato infine di avere sentito per telefono il premier croato Andrej Plenkovic, il quale ha confermato che sarebbe partito immediatamente per Petrinja. L'epicentro è a 3 chilometri da Petrinja, nella Croazia centrale, vicino alla città di Sisak già colpita ieri da un sisma di magnitudo 5,2.(Seb)