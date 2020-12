L'infettivologa si commuove durante il vaccino. Zingaretti: "Si inizia a uscire dall'incubo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci si può anche commuovere al momento del vaccino. Come è accaduto a Marina Sebastiani, infettivologa all’ospedale di Frosinone e come accade a tanti operatori e operatrici in queste ore. Perché stiamo lottando contro un terribile virus. Perché medici, ricercatori e operatori sanitari stanno lavorando senza sosta per contrastarlo". Lo scrive su Instagram il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Perché intorno a noi ci sono ancora tanto dolore e sofferenza. Ma ora, finalmente, si comincia a intravedere la luce alla fine del tunnel. C’è il vaccino. E quindi, sì, ci si può commuovere perché, sarà ancora lunga e durissima, ma si inizia a uscire da un incubo", conclude. (Rer)